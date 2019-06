Fetița Andreei Bălan a fost vedeta serii la Unica Urban Party. FOTO

08:30

Georgiana Lincan are 24 de ani și de 6 ani lucrează în cadrul Asociației E-Romnja, un ONG care se ocupă de promovarea drepturilor femeilor rome. de Georgiana Lincan Deși fac parte dintr-o comunitate de romi marginalizată din Mizil, am totuși culoarea pielii albă. De cele mai multe ori trec ca ”gadjie”( ne-romă). Am prietene rome care […] Post-ul OPINIE |„Sunt romă și mă simt privilegiată pentru că am pielea albă”. Un editorial dur despre o realitate mai puțin cunoscută apare prima dată în Libertatea.ro.