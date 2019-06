Specialiștii au decis: Ţigările electronice reprezintă un AJUTOR pentru renunţarea la fumat

07:10

Redăm mai jos scrisoarea lui Codrin Ștefănescu”Sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă, astăzi, în PSD.Ni se impun direcții străine de ceea ce am făcut și am spus până acum. Ni se cere să uităm trecutul și să ne resetăm. Ni se cere să uităm de colegii noștri aflați și azi la anaghie. Ceea ce eu nu pot să accept!Nu vreau să uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supuși colegii noștri din toată țara. Nu vreau să șterg din memorie anii în care am fost vânați și hăituiți de sus și până jos. Parlamentari, primari, președinți de consilii județene, consilieri județeni și locali, miniștrii, secretari de stat au fost vânați și umiliți pentru că au avut curaj să se bată pentru români sau pur și simplu pentru că au fost membri PSD.Nu vreau să uit că mulți jurnaliști de curaj au fost alături de noi în aceste bătălii și că mulți dintre ei au plătit scump pentru acest lucru.Nu vreau să uit că am promis cu toții, tuturor membrilor, simpatizanților și milioanelor de români care ne-au votat că vom face dreptate până la capăt! Și că nu vom mai tolera niciun fel de abuz în România.Nu vreau ca PSD să capituleze necondiționat, așa cum își doresc unii, nu vreau ca PSD să fraternizeze cu adversarii nemiloși, de ieri și de azi.Nu vreau să mă dezic de colegii și prietenii mei aflați în suferință astăzi, doar pentru că au fost buni patrioți și și-au iubit țara.Vreau un PSD unit, care să-și țină promisiunile făcute în fața electoratului, vreau un PSD condus de oameni curajoși și loiali unor principii și care refuză să facă pact cu Diavolul.De aceea mi-am depus candidatura, la Congres, pentru funcția de Secretar General. Poziție din care mi-am făcut datoria pentru PSD, refuzând orice altă funcție în stat. Pentru că nu am fost nici parlamentar, nici ministru, nici secretar de stat.Sunt convins că și voi îmi împărtășiți temerile și speranțele. Sunt convins că voi avea spijinul vostru ca și până acum.PSD este un partid puternic, un partid al românilor, un partid format oameni curajoși.”