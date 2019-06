Fotbal: Portarul italian Riccardo Piscitelli a semnat cu FC Dinamo Bucureşti

11:50

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a crescut în mai faţă de luna anterioară cu 4,9 puncte, până la valoarea de 51,5 puncte, în timp ce, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, s-a majorat cu 10 puncte, evoluţia datorându-se componentei de anticipaţii a Indicatorului, informează CFA print-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.Astfel, Indicatorul condiţiilor curente a scăzut faţă de luna anterioară cu 1,5 puncte, până la valoarea de 58,4 puncte (faţă de aceeaşi luna a anului anterior, Indicatorul condiţiilor curente a crescut cu 1,5 puncte). Indicatorul anticipaţiilor s-a majorat cu 8,2 puncte, până la valoarea de 48,1 puncte (plus 14,2 puncte faţă de mai 2018).În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, 77% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7911, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8384.Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (iunie 2020/iunie 2019) a înregistrat o valoare medie de 4,12%."Sunt de remarcat anticipaţiile de majorare a dobânzilor atât pentru scadenţele pe termen scurt (ROBOR 3M) cât şi pentru scadenţele pe termen mediu (5 ani), 72% şi respectiv 64% dintre participanţi anticipând această evoluţie", precizează CFA.Indicatorul CFA România de Încredere Macroeconomică, a fost lansat de către CFA România în luna mai 2011 şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia asociaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.De asemenea, sondajul în baza căruia este calculat Indicatorul include şi întrebări referitoare la evaluarea condiţiilor curente macroeconomice.Prin modul de realizare, acest sondaj cuprinde atât elemente specifice unui indicator de sentiment (încredere) care arată percepţia grupului de analişti membri ai CFA România privind evoluţia pieţelor financiare, a mediului de afaceri, a randamentelor şi riscurilor, cât şi un indicator fundamental de prognoză privind evoluţiile cursului de schimb, a ratelor dobânzilor şi inflaţiei.Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: Condiţiile curente - referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii;Anticipaţiile, pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobândă, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET, condiţiile macroeconomice globale şi preţul petrolului.CFA România este asociaţia profesioniştilor în investiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrata de CFA Institute (USA). CFA Romania este una dintre cele peste 152 de societăţi membre ale CFA Institute, asociaţia având misiunea de a promova interesele specialiştilor în investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională.În prezent, CFA România are peste 230 de membri, majoritatea deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst sau candidaţi pentru unul dintre cele 3 niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. Profesioniştii care sunt membri CFA Romania lucrează pentru instituţii de reglementare, instituţii supranaţionale, instituţii bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, instituţii de învăţământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc. AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Simona Aruştei)