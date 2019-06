Vremea le pune mari probleme şoferilor, în Râmnicu Vâlcea: Vizibilitate redusă sub 2 metri pe o stradă după o furtună puternică

13:30

Mii de persoane au fost evacuate înainte ca pirotehniştii să monteze explozibilul necesar demolării celor două secţiuni rămase din viaduct. Autorităţile au decis să închidă toate şoselele care se află la mai puţin de 300 de metri de pod, iar mai multe cisterne cu apă au fost folosite pentru a evita ridicarea prafului ca urmare a detonării. The remains of Morandi Bridge, which collapsed in Genoa in 2018, destroyed by explosive