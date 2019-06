Fostul senator Victor Mocanu - condamnat definitiv la 3 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare în dosarul 'Maternitatea'

16:20

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer-Daniel Breaz, spune că niciun teatru din subordinea MCIN nu este în situaţia de a disponibiliza angajaţi, în situaţia TNB fiind vorba de colaboratori ai instituţiei."Nu este vorba de nicio disponibilizare din niciun teatru. Singurii care au ridicat această problemă sunt cei de la Teatrul Naţional din Bucureşti, vorbind despre un anumit număr de angajaţi, că de luni aceştia nu vor mai fi angajaţi. Nu este adevărat. Trebuie drămuit banul public, trebuie cheltuială responsabilă din partea managerului", a declarat ministrul pentru AGERPRES.El a precizat că cele 54 de persoane de la TNB la care face referire managerul teatrului, Ion Caramitru, "sunt angajate la o firmă privată, care are un anumit contract cu Teatrul Naţional Bucureşti"."Deci nicio persoană din Teatrul Naţional Bucureşti, angajată pe o perioadă nedeterminată, nu va fi dată afară din teatru. Îmi pare rău că se uzează de ieşiri în presă, cu dezinformarea opiniei publice. (...) Am făcut un apel la dl Caramitru pentru o cheltuire cât mai corectă a banului public dintr-un buget alocat anul acesta şi având 4 milioane de lei în plus anul acesta faţă de 2018. Este singurul manager care spune că va da oameni afară. Repet: sunt colaboratori ai teatrului, care nu sunt angajaţi ai TNB", a susţinut Valer-Daniel Breaz.Managerul TNB, Ion Caramitru, a afirmat joi că instituţia se află în faţa unui "faliment" care ţine de "proasta gospodărire a întregului sistem financiar românesc"."Ceea ce trăim acum, nu numai în Teatrul Naţional, ci absolut în toate instituţiile care sunt acum în subordinea Ministerului Culturii, dar şi în instituţiile din subordinea Primăriei Generale, este fără precedent", spune Caramitru. "Noi am devenit "operaţionali" abia la mijlocul lunii mai. Până în acel moment nu am avut dreptul să cheltuim lunar decât ceea ce legea ne permite, adică a 12-a parte din bugetul anului anterior, deci o sumă infimă! Din aceste sume pe care le-am avut la dispoziţie am putut face două spectacole - "Preşul" de Ion Băieşu la Sala Studio şi "Class" la Sala Atelier. Două spectacole cu cheltuieli relativ mici. (...) Cum abia în 15 mai am avut liber la cheltuieli, vă daţi seama că într-o lună nu puteam deschide finanţarea, să facem şi decoruri, şi costume, să plătim contracte de drepturi de autor, să rezervăm sala pentru alte premiere de anvergură etc. La ora aceasta, nu pot să vă spun ce alte spectacole se vor face în acest an, pentru că nu vă pot spune care este situaţia la zi", a precizat Ion Caramitru. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)