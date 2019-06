Caz șocant! O fetiță de doi ani s-a spânzurat accidental și a murit

11:10

La doar trei zile după ce a fost bătută de un suporter și s-a ales cu două copci la buza superioară, iubita lui Cristi Manea a mers în tribunele stadionului unde s-a disputat României U21 cu Germania. Andreea și-a susținut cu înverșunare iubitul și a făcut un gest emoționant la finalul partidei, în urma căreia […]