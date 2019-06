Jocurile Europene 2019: Luptătoarea română Kriszta Incze, medaliată cu bronz

20:00

Festivalul internaţional de muzică pentru copii şi adolescenţi "Hermannstadtfest", a VII-a ediţie, care se desfăşoară la Sibiu, în perioada 28-30 iunie, a început, vineri, cu concursul de muzică populară şi secţiunile ''Portret de artist' - Luminiţa Anghel" şi ''Portret de compozitor - Viorel Gavrilă".Concurenţii au cântat în faţa unui juriu alcătuit din: Adrian Ordean (compozitor, instrumentist - preşedintele juriului şi preşedinte de onoare al festivalului), Luminiţa Anghel (cântăreaţă), Daniel Vecsei (director muzical), Viorel Gavrilă (compozitor şi dirijor), Rodica Popa Comăniciu (muzicolog specializat în pedagogie muzicală şi cânt popular), Bogdan Dragomir (muzician, jurnalist radio-tv), Denise Bălăceanu (cântăreaţă), Codruţ Croitoru (solist şi compozitor), Gabriela Rusu-Păsărin (jurnalist la Radio România Oltenia Craiova), Rodica Roşioru (profesor de canto din Republica Moldova), Rumiana Nacheva (jurnalist Veliko Târnovo, Bulgaria).În concursul de muzică populară au fost prezentate cântece din toate zonele folclorice ale ţării, dar şi din Republica Moldova şi Ucraina.La secţiunea "Portret de artist - Luminiţa Anghel" au participat concurenţi care au prezentat o melodie din repertoriul cântăreţei, ei având posibilitatea de a alege dintre cele 14 melodii incluse în concurs, între care: "Andrii Popa", "Mi-e frică", "Prizonieră", "Am ales iubirea", "Şansa e de partea mea", "You Took My Soul", "Let Me Try", "Lumea e a mea", "Ploaia de vară".Pentru secţiunea "Portret compozitor - Viorel Gavrilă" concurenţii au cântat o melodie semnată de acesta, aleasă dintr-o listă de 18 piese, între care: "Dă, Doamne, cântec", "Niciodată", Pedepseşte-mă dar nu pleca", "Cine oare", "Eşti o simplă amintire", "E vina ta", "Să fii campion", "Cine ştie", "Niciodată", "Aşa e dragostea", "Iubire fără foc", "Amintirile trăiesc", "Iubesc această zi".Compozitorul Adrian Ordean a declarat, în conferinţa de presă ce a precedat prima seară de concurs, că în fiecare an revine cu plăcere la acest festival, nu doar pentru că Sibiul este oraşul său natal, ci şi pentru că iubeşte copiii."Iubesc copiii, am văzut, de-a lungul celor şase ediţii de până acum, copii fantastici. Aş vrea ca aceştia nu doar să plece acasă cu o diplomă în mână, aş vrea ca ei să fie preluaţi de un compozitor, să li se compună piese. Eu compun pentru copii, dar dincolo de faptul că mulţi sunt talentaţi şi cântă frumos, ne confruntăm cu problema mediatizării lor după ce au câştigat un astfel de concurs, pentru că trăim într-o perioadă a muzicii comerciale", a spus Adrian Ordean.Compozitorul Viorel Gavrilă a amintit, în aceeaşi conferinţă de presă, că e foarte important ca toţi copiii care participă la concurs să vină cu dragoste faţă de muzică, mai ales faţă de muzica românească.Directorul festivalului, Daniela Simionescu, a precizat că participă şi copii cu dizabilităţi şi copii din centre de plasament, ei fiind integraţi în concurs, dar şi concurenţi din Ucraina şi Republica Moldova."Dintre copiii care au câştigat concursul la ediţiile precedente amintim pe Mihai Teacă - el a fost prezent în emisiunea "Vedeta Populară", Ilinca Băcilă - care a participat la Eurovision, Lorelei Moşneguţu, Teodora Sava - care au câştigat şi concursuri de televiziune. Un lucru e cert, toţi copii vor primi diplome şi medalii, dar şi un CD al festivalului", a declarat Daniela Simionescu.Ea a adăugat că la ediţia din 2019 există secţiunea specială "Mini Hermannstadtfest", unde participă copii cu vârsta până la şase ani, care au fraţi mai mari în concurs.Prima seară a festivalului s-a încheiat cu recitaluri susţinute de formaţia corală şi muzica militară a Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu, grupul folk "Balada" al Palatului Copiilor Sibiu, ansamblul folcloric "Cibinul" al Palatului Copiilor Sibiu, cenaclul "Lumină lină".Sâmbătă, festivalul continuă cu concursul de muzică uşoară, un seminar de igienă vocală, spectacol aniversar la care participă Dominique Simionescu - câştigătoarea ediţiei precedente, Luminiţa Anghel, Codruţ Croitoru. Duminică are loc festivitatea de premiere.Manifestarea este organizată de Asociaţia Domy Music Star Sibiu, Palatul Copiilor Sibiu şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu - Departamentul Mass Media - Radio Trinitas Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Sibiu.AGERPRES este partener media al Hermannstadtfest. AGERPRES/(AS - autor: Marina Badulescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)