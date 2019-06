Femeie târâtă de mașina în care se afla soțul cu amanta, la Constanța. Poliția a început cercetările

17:50

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că problema legată de reglementarea transnistreană nu se va afla pe agenda guvernului de la Chişinău în următoarea perioadă (un an - un an şi jumătate), întrucât, în opinia sa, nu există o conjunctură favorabilă în acest sens la ora actuală, informează vineri portalul IPN, citat de Agerpres.