Peste 136.000 de elevi s-au înscris la prima sesiune a bacalaureatului. Probele scrise încep luni

13:40

Emil Rengle este protagonistul unei filmări, care a devenit virală la scurt timp după ce a fost făcută publică. Imediat ce dai play la înregistrare, câștigătorul de la “Românii au talent” își începe dansul senzațional pe una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Florin Salam. Controversatul coregraf fredonează versurile în timp ce își unduiește […] The post Emil Rengle, dans senzațional pe una dintre melodiile lui Florin Salam. Filmarea a devenit virală appeared first on Cancan.ro.