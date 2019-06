Fotbal: Argentina s-a calificat în semifinalele turneului Copa America 2019 şi va întâlni Brazilia

23:00

Câteva sute de participanţi din 41 de ţări au luat parte, vineri seara, la Parada Naţiunilor din deschiderea Campionatelor Europene de triatlon multisport 2019, care s-a desfăşurat pe traseul dintre Piaţa Victoriei şi Cetatea Medievală din Târgu Mureş, alături de cavalerii şi stegarii Ordinului Lup şi de Toboşarii Barbarossa."Suntem la linia de start a Campionatelor Europene de Triatlon Multisport 2019, mâine (sâmbătă, n.r.) va fi prima zi de competiţie, astăzi a fost deschiderea oficială, cu parada naţiunilor şi ceremonia de deschidere a campionatului, care adună sportivi din 41 de ţări, peste 1.700 de sportivi înscrişi la competiţie. Cei care au competiţii în primele două zile sunt deja aici. Sper că va fi un eveniment reuşit şi că mureşenii ne vor susţine. Sunt singur că sportivii au mai fost şi la alte parade, de aceea noi ne-am străduit să fie ceva special: toboşari, stegari, cavalerii Ordinului Lup, concert, focuri de artificii şi gulaş pentru toată lumea'', a declarat preşedintele Federaţiei Române de Triatlon, Peter Klosz, după deschiderea oficială.''Competiţia noastră urmează după prima ediţie, care a fost anul trecut la Ibiza, anul viitor merge înapoi în Spania, la Soria, apoi la Malmo, în Suedia. Campionatele Mondiale au fost organizate în Danemarca şi urmează să meargă în Australia. Deci Târgu Mureş se înscrie într-un şir de oraşe cu competiţii majore. Avem tot ce ne trebuie pentru o astfel de competiţie, avem infrastructura necesară pentru a organiza o astfel de competiţie, am reuşit să găsim acele locuri şi am reuşit să găsim sprijinul necesar pentru a organiza aici Campionatele Europene de Triatlon Multisport, care cuprind şase campionate europene. Fără sprijinul Primăriei Târgu Mureş, al Consiliului Judeţean Mureş, al Jandarmeriei, Poliţiei Române, Poliţiei Locale e aproape imposibil să faci un asemenea eveniment. Ne dorim să fie o competiţie reuşită, ne dorim ca toţi cei care au venit la noi să meargă acasă zâmbind, fiindcă s-au simţit bine şi dorim multe medalii pentru echipa României", a mai spus Peter Klosz.Transilvania Multisport Triathlon European Championships 2019 este cel mai mare eveniment multisport găzduit vreodată de judeţul Mureş, fiind organizat de Federaţia Română de Triatlon şi Clubul Master Ski&Bike, sub patronajul European Triathlon Union, în colaborare cu SportLife Multimedia Events şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş."La Parada Naţiunilor au luat parte cam 20% dintre sportivii care vor participa în aceste zece zile la Târgu Mureş, adică cei care vor lua startul în primele zile. Am început să construim totul acum patru ani, când am început primele concursuri de triatlon la Târgu Mureş, şi an de an am urcat câte o treaptă, acum am ajuns la Campionatele Europene de Triatlon Multisport şi, de ce nu, dacă va fi totul bine, visăm şi la un campionat mondial. Am fost anul trecut la Ibiza, la acelaşi eveniment, bugetul lor a fost undeva la peste un milion de euro, noi am reuşit să îl facem sub jumătate din această sumă. Organizez evenimente sportive de 13 ani şi nu am avut niciodată aşa armată de oameni angrenată în eveniment, cred că sunt aproape 400 de oameni care lucrează de dimineaţa până seara", a declarat presei, Mărgărit Amza, unul dintre organizatori.La competiţiile de profesionişti ale Transilvania Multisport Triathlon European Championships s-au înscris peste 1.700 de concurenţi din 41 de ţări, iar cele şase Campionate Europene pe care le cuprinde se derulează începând de sâmbătă, până în data de 7 iulie, majoritatea întrecerilor fiind programate la Târgu Mureş."În calitate de gazdă vă doresc mult succes tuturor celor înscrişi în competiţii şi nu în ultimul rând doresc să îi felicit pe organizatori! Dacă acum câţiva ani, organizam la Târgu Mureş mici competiţii, iată că în 2019 am ajuns la performanţa de a fi municipiul gazdă al Transilvania Multisport Triathlon European Championships. Dacă vorbim de numărul mare de sportivi înscrişi, pot spune că acest lucru ne onorează şi sper ca prin colaborarea dintre organizatori, parteneri şi toate celelalte structuri care sprijină manifestările, evenimentul să fie un real succes", a declarat Claudiu Maior, consilier al primarului din Târgu Mureş.Vicepreşedintele European Triathlon Union, Chris Kitchen, s-a arătat extrem de încântat de modul în care a fost regizată deschiderea ediţiei 2019 a Campionatelor Europene de Triatlon Multisport de la Târgu Mureş şi a oferit organizatorilor medalia evenimentului.Campionatele Europene de Triatlon Multisport se vor desfăşura pe parcusul mai multor zile: în 29 iunie este organizat Cros Triatlon, la Complexul de Agrement şi Sport Mureşul şi Platoul Corneşti din Târgu Mureş, în 30 iunie - Duatlon Sprint, în centrul Municipiului Târgu Mureş, în 2 iulie - Cros Duatlon (Sovata, Lacul Ursu), în 3 iulie - Duatlon Standard (Transilvania Motor Ring, Cerghid), în 5 iulie - Aquatlon (Complexul de Agrement şi Sport Mureşul din Târgu Mureş) şi 7 iulie - Aquabike şi Triatlon pe Distanţă Medie (Lacul Bezid, Sângeorgiu de Pădure).Cursa de alergare pe timp de noapte (Dracula Night Run) va avea loc luni, 1 iulie, la Platoul Corneşti, iar concursul de înot pe timp de noapte (Dracula Night Swim) şi cursa rezervată copiilor (Dracula Kids Aquatlon) sunt programate joi, 4 iulie, la Complexul Sportiv şi de Agrement Mureşul. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Mihai Ţenea, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Transilvania 2019 Multisport European Championships / Facebook