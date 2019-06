Evaluare Naţională 2019: Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă

23:00

"Cred că nu trebuie să conving pe nimeni de acest lucru, pentru că ar însemna să mă dezvinovăţesc de ceva ce nu există. Sper că conving de faptul că am puterea, determinarea ca să reformez partidul şi să mergem mult mai uniţi pentru viitoarele alegeri", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, fiind întrebată dacă are de gând să-şi convingă colegii că nu este "teleghidată de statul pararel". Premierul a precizat că nu are favoriţi pentru echipă, menţionând că voturile vor fi cele care vor face d...