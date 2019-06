DOCUMENTAR: Congresele PSD (1990-2018)

09:10

Academicianul Victor A. Voicu, profesor de farmacologie, toxicologie şi psihofarmacologie clinică, s-a născut la 29 iunie 1939, în localitatea Bolovani, judeţul Dâmboviţa.A absolvit cursurile Facultăţii de Medicină Generală, la Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' Bucureşti (1957-1962). În 1967 devine medic specialist, specialitatea Explorări Funcţionale, în 1974 - medic primar, specialitatea Explorări Funcţionale, iar în 2000 - medic primar, specializarea Farmacologie Clinică, cu supraspecializare în Toxicologie Clinică, potrivit CV-ului de pe site-ul Academiei Române, https://acad.ro/.Obţine titlul de doctor în medicină, specialitatea farmacologie, în 1971, la Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' Bucureşti. Tema tezei sale de doctorat a fost ''Homeostazia şi reactivitatea farmacodinamică a sistemului nervos vegetativ în sindromul acut de iradiere'', potrivit dicţionarului "Membrii Academiei Române (1866-2003)" (Editura Enciclopedică/Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003).A fost asistent universitar la Catedra de Farmacologie, Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' Bucureşti (1963-1966), cercetător ştiinţific la Centrul de Radiobiologie şi Biologie Moleculară Bucureşti (1964-1968), şeful Laboratorului de Farmacologie şi Toxicologie la Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare Bucureşti (1968-1987), conferenţiar universitar, şeful disciplinei de Farmacologie la Facultatea de Medicină Craiova (1972-1990), comandant al Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare Bucureşti (1987-2001), profesor, şeful disciplinei de Farmacologie la Facultatea de Medicină Craiova (1990-1992), profesor invitat la Center for Blood Research, afiliat la Universitatea Harvard, Boston (1992), director al Centrului de Cercetări Ştiintifice Medico-Militare Bucureşti (2001-2013).Din 1992 este profesor la Catedra de Farmacologie, Toxicologie şi Psihofarmacologie Clinică a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila" Bucureşti.De asemenea, a deţinut funcţiile de şef al Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (1990-1995), preşedinte al Consiliului Şiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului (2002-2009), preşedinte al Comisiei de Toxicologie şi Toxicodependenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii (1998-2015), iar din 2006 este membru al Consiliului Director şi Preşedinte al Comisiei exceptare terapeutică în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. Este, totodată, iniţiator şi coordonator, din 2013, al panelului Ştiinţa Medicamentului în cadrul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.La 18 decembrie 1991 este ales membru corespondent, apoi, la 21 decembrie 2001, membru titular al Academiei Române. A deţinut funcţia de secretar general al Academiei Române între anii 2002-2006 şi 2014-2018. Din 2014 este preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române, precum şi preşedinte al filialei Bucureşti a Academiei de Ştiinţe Medicale. La 20 aprilie 2018 a fost ales vicepreşedinte al Academiei Române.În 1972, împreună cu un grup de colaboratori, Victor A. Voicu a elaborat primul antidot administrat în clinica umană în România, antidot pentru care s-a obţinut şi un brevet de invenţie, şi în acelaşi an a înfiinţat Catedra de Farmacologie a Facultăţii de Medicină din Craiova, organizând în acest cadru primul curs de farmacologie cu activităţile practice aferente. O mare parte a activităţii sale de cercetare a fost orientată spre farmacologia experimentală şi clinică a antihipertensivelor şi antiaritmicelor, domeniu în care a obţinut consecutiv o serie de brevete de invenţie, se arată în CV-ul de pe site-ul https://acad.ro/.În 1992 prof. Victor A.Voicu a înfiinţat prima Catedră de Farmacologie şi Toxicologie Clinică din învăţământul medical românesc, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' Bucureşti, având sediul în Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca. Împreună cu colectivul de acolo a dezvoltat cercetarea clinică de toxicologie, o extensie şi dezvoltare a cercetărilor de laborator, elaborând o serie de protocoale de diagnostic şi tratament, experimentând metode moderne cum ar fi plasmafereza în intoxicaţiile acute grave exogene. În 2005, în cadrul aceleiaşi catedre, a înfiinţat o nouă disciplină - Psihofarmacologia, cu atribuţii de învăţământ universitar şi postuniversitar, şi aceasta fiind prima din învăţământul medical românesc.Ca şef al Direcţiei Medicale a Ministerului Apărării, s-a implicat în organizarea şi dislocarea în teatrul de operaţiuni din Zona Golfului Persic a primului Spital Militar de Campanie românesc în afara teritoriului naţional, şi în mod similar a organizat şi Spitalul Militar de Campanie care a acţionat în Somalia.Rezultatele cercetărilor efectuate de academicianul Victor A. Voicu se regăsesc în sute de lucrări publicate în ţară şi în străinătate, monografii, cărţi. Dintre cărţile pe care le-a publicat, singur sau în colaborare, amintim: ''Mecanisme enzimatice în farmacodinamie'' (1977), ''Farmacologie'' (1980), ''Farmacologia alcaloizilor din ergot'' (1981), ''Elemente de patofarmacologie clinică'' (1983), ''Terapia bolilor oculare'' în ''Tratat de oftalmologie'' (1989), ''Mecanisme farmacologice la interfeţe membranare'' (1994, lucrare distinsă cu Premiul ''Daniel Danielopolu'' al Academiei Române''), ''Toxicologie clinică'' (1997), ''Bazele chimioterapiei antineoplazice'' (1997), ''Ghid de toxicologie clinică'' (1999), ''Dependenţa de heroină'' (2001), ''Farmacologie'' (2004), ''Abuzul şi dependenţa de substanţe psihoactive. Manual pentru studenţii în medicină şi medicii rezidenţi psihiatri'' (2004), ''Psihofarmacologia şi toxicologia clinică a drogurilor de abuz'' (2005), ''Antipsihotice'' (2006), ''Diagnostic şi tratament în intoxicaţiile acute'' (2006), ''Impactul terapiei farmacologice asupra calităţii vieţii în depresia geriatrică'' (2017) etc.Dintre numeroasele distincţii şi titluri care i-au fost acordate amintim: medalia "International man of the year 1995-1996 in recognition of his services to medicine", conform selecţiei efectuate de International Biographical Centre of Cambridge, Anglia; Ordinul ''Virtutea Militară'' în grad de Ofiţer (2002); Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Cavaler (2002); Ordinul ''Meritul sportiv'' clasa a II -a (2004); Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Ofiţer (2014); Doctor Honoris Causa, conferit de Universitatea ''Ovidus'' Constanţa (2005); Doctor Honoris Causa, conferit de Universitatea de Vest ''Vasile Goldiş'' Arad (2005).A obţinut, de asemenea, două medalii de aur la Salonul Internaţional al Invenţiilor, Eureka, de la Bruxelles (1992), medalia de aur la Salonul Internaţional al Invenţiilor de la Geneva (2001), precum şi un mare număr de brevete.Prof. acad. Victor A. Voicu a fost preşedinte al Societăţii Române de Medicină şi Farmacie Militară (1990-1998), a fost desemnat membru al "American Association for the Advancement of Science" (1993), membru al "European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists" (1994), membru în biroul de conducere al "European Society of Clinical Haemoreology" (1995), membru al Consiliului Societăţii "European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics" (1996), membru al Federaţiei Internaţionale Farmaceutice - FIP (1996), preşedintele Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică, membru al "New York Academy of Sciences" (1997), preşedinte de onoare al Societăţii Române de Neuropsihofarmacologie (2003), membru al "European College of Neuropsychopharmacology" (2005), membru corespondent din străinătate al Academiei Naţionale de Medicină din Franţa (2017) etc.AGERPRES/ (Documentare - Ruxandra Bratu; editor: Marina Bădulescu, editor online: Daniela Juncu)