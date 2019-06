Congres PSD/ Dăncilă: Este momentul nostru să dovedim că suntem echipa cu cele mai bune soluţii

12:10

Social-democraţii s-au reunit sâmbătă în congres extraordinar, pentru a-şi alege preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general al partidului. UPDATE ORA 11:41 Congresul PSD a început Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat în care vor fi aleşi preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general ai partidului a început sâmbătă la Sala Palatului.Printre invitaţi se află şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Sunt prezenţi aproximativ 4000 de delegaţi.Congresul a început pe melodia Stand up (for the champions) a trupei Right said fred. Ulterior, artistul Nicolae Voiculeţ a interpretat o melodie la nai pe scena Sălii Palatului. Lucrările au fost deschise de preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor.Conform ordinii de zi, preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, va susţine un discurs, vor fi făcute propuneri de modificare a statutului, vor avea loc dezbateri urmate de alegerea organelor de conducere ale partidului: preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general al PSD.Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat vineri candidaturile la funcţiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut.Cei patru candidaţi pentru funcţia de preşedinte al PSD validaţi sunt: Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu. Pentru funcţia de preşedinte executiv candidează Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota. Pentru funcţia de secretar general au rămas în competiţie Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar şi Felix Stroe, după ce Marius Dunca s-a retras.La congres vor fi alegeri într-un singur tur. ORA 5:00 Congres extraordinar la PSD; social-democraţii îşi aleg preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general Social-democraţii se reunesc sâmbătă în congres extraordinar, pentru a-şi alege preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general al partidului.Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat vineri candidaturile la funcţiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut."Am stabilit modul de desfăşurare a congresului, modificările pe care le vom face în statut şi am validat candidaturile pe cele trei funcţii care vor fi votate mâine în cadrul congresului", a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, la finalul CExN.Dăncilă a spus că pentru funcţia de preşedinte al PSD sunt înscrise patru persoane, iar toate cele patru candidaturi au fost validate de Comitetul Executiv Naţional. Ea a menţionat că pentru funcţia de preşedinte al PSD au mai fost două candidaturi, dar care nu îndeplinesc condiţiile şi nu au fost supuse votului în CExN.Cei patru candidaţi pentru funcţia de preşedinte al PSD sunt: Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu. Candidaturile lui Ilie Rotaru şi Cătălin Stochiţă nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate.La funcţia de preşedinte executiv s-au înscris iniţial patru social-democraţi. Vineri, Eugen Teodorovici şi-a retras candidatura, în cursă rămânând Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota.Pentru funcţia de secretar general au rămas în competiţie Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar şi Felix Stroe, după ce Marius Dunca s-a retras.Potrivit Vioricăi Dăncilă, la congres vor fi alegeri într-un singur tur.Congresul extraordinar al PSD are loc la Sala Palatului şi începe la ora 11,00. AGERPRES/(AS - autor: Dana Piciu, editor: Andreea Rotaru, editori online: Daniela Juncu, Ady Ivaşcu) *** LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citiţi şi: DOCUMENTAR: Congresele PSD (1990-2018)