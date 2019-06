eMAG reduceri. Combina frigorifica-vedeta, 380 litri, clasa A++, la 1.150 de lei

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are oferte excelente la combine frigorifice, in aceasta perioada in care cu totii ne gandim cum sa ne protejam alimentele de caldura.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3