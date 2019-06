Congres PSD | Mihai Fifor, discurs pentru funcţia de secretar general: „Eu nu cred că este cineva în această sală care l-a uitat pe Dragnea, pe Năstase!”

14:00

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, în discursul de candidat pentru şefia partidului, că a început de la lipit afişe, şi a ajuns premier. "Am început de la lipit afişe, am fost consilier local, judeţean, membru al Parlamentului European şi, prin voia dvs, prim-ministru al României. Ştiu cât de important este să […] Post-ul Viorica Dăncilă, discurs de candidat la şefia PSD: „Trebuie să vedem de ce cetăţenii nu mai cred în noi, unde am greşit!”. Aceasta a amintit că a pornit de la lipit afişe, în partid apare prima dată în Libertatea.ro.