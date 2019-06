Congres PSD/ Teodorovici, către delegaţi: Întotdeauna sprijinul pentru proiecte este la Ministrul de Finanţe

16:10

Candidatul la funcţia de secretar general al PSD, Gabriel Petrea, a declarat sâmbătă că partidul a pierdut alegerile europarlamentare pentru că a făcut nişte greşeli, iar la congres trebuie să dea semnalul că a înţeles mesajul electoratului."În 2019 a venit un moment foarte dificil pentru partidul nostru, am pierdut alegerile (...) pentru că am făcut noi nişte greşeli, am pierdut alegerile pentru că nu am înţeles noi să facem anumite lucruri şi astăzi, la acest congres, trebuie să dăm semnalul că am înţeles mesajul electoratului şi că putem să ne schimbăm şi că suntem capabili să câştigăm viitoarele alegeri. De ce am ajuns aici? Pentru că am avut pentru prima dată în istoria acestui partid o campanie fără să implicăm tinerii la nivel naţional, fără să avem un mesaj pentru tineri ca şi cum ei nu ar exista, (...) pentru că în loc să vorbim despre viitor am început războaie cu toată lumea şi am deschis fronturi pe care nici astăzi nu le-am închis, pentru că am fost mai mult dezorganizaţi decât organizaţi.(...) Aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple, trebuie să învăţăm din greşeli şi noi trebuie să avem un secretariat general care să ţină partidul viu, organizat, disciplinat, astfel încât să câştigăm viitoarele alegeri, şi prezidenţialele şi localele şi parlamentarele", a spus Petrea la Congresul PSD.El a adăugat că Secretariatul General trebuie să fie un loc unde se munceşte, astfel încât partidul să obţină victorii."Nu sunt nici acoperit, nici descoperit, nu sunt nici cu statul paralel, nici cu statul degeaba.(...) Eu zic că trebuie să avem curajul să trecem la fapte, să avem curajul să evaluăm problemele, nu doar să vorbim despre ele. Mă întrebau colegii mei, dacă te întreabă lumea, de ce eşti mai bun decât contracandidaţii tăi? Eu vreau să vă spun că sunt altfel, sunt disciplinat, ştiu să mă ţin de cuvânt, sunt un om de partid. Cred că astăzi este momentul în care generaţia tânără, generaţia pe care dumneavoastră o tot vreţi alături, să arate ceea ce poate şi m-am înscris în această competiţie crezând că mai târziu va fi prea târziu, atât pentru mine, cât şi pentru partidul pe care îl iubesc atât de mult. M-am înscris pentru că eu am speranţa că împreună putem construi un secretariat general care să se ocupe într-adevăr de acest partid, un secretariat general care să comunice cu fiecare membru", a precizat acesta. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu)