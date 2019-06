Anunț-bombă! Știrista de la PROTV se mărită: ”M-a cerut de soție într-un loc foarte drag mie”

06:10

Notele finale de la Capacitate 2019, rezultate în urma contestaților, se vor afla sâmbătă, 29 iunie, conform calendarului examenului susținut de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ele vor fi publicate pe edu.ro. Pe baza notelor obținute la Evaluare națională 2019, absolvenții vor intra la liceu. Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată […]