Congres PSD/Pleşoianu: Voi candida cu siguranţă la prezidenţiale, într-un fel sau altul

16:40

Codrin Ştefănescu, candidat pentru un post de secretar general al PSD, a declarat, sâmbătă, că partidul din care face parte este unul "greu încercat", povestind, în context, că unii primarii social-democraţi, la începutul discursurilor, în loc de "onorată asistenţă", spuneau "onorată instanţă"."Liviu Dragnea este pur şi simplu deţinut politic! Am trecut prin foarte multe bătălii împreună şi prin foarte multe suferinţe. Suntem un partid greu încercat. În ţară când am fost, în această perioadă, înainte de campanie şi în timpul campaniei, la Suceava, la Iaşi, la Botoşani, să vă spună colegii, primari de-ai noştri începeau la microfon, în loc să spună 'onorată asistenţă', 'onorată instanţă' ", a afirmat Ştefănescu, la Congresul PSD.Acesta a adăugat că nu poate uita "abuzurile" produse în România, care ar fi vizat colegi de partid."Nu pot să uit că în România, ţara mea, s-au produs abuzuri inimaginabile. Aici în sală sunt oameni care au fost victime ale acestor abuzuri. Avem primari, viceprimari, oameni cu funcţii care au fost călcaţi în picioare şi umiliţi ani de zile. Cum pot să uit lucrul ăsta? Cum pot să uit că un întreg partid a fost vânat şi hărţuit ani de zile şi mesajul nostru către popor a fost că vom opri aceste abuzuri şi că vom face dreptate până la capăt. De aceea am fost alături de Adrian Năstase când nu mai era nimeni (...), am fost alături de tine, Andrei Dolineaschi, când te-au anchetat, am fost alături de tine, Olguţa Vasilescu, când ţi-au pus cătuşe la mâini pentru o mizerie, am fost alături de tine, Ionel Arsene, când te-au încătuşat pentru o mizerie, am fost alături de Mircea Cosma, de Andreea Cosma şi de Vlad Cosma. Am fost alături de fiecare coleg al meu aflat la ananghie", a spus Codrin Ştefănescu. AGERPRES/(AS - autor: Cornelia Dumitru, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu)