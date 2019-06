Ponta, după Congresul PSD: V-aţi ales, să vă apucaţi să guvernaţi bine, nu mai puteţi da vina pe nimeni

19:40

Europarlamentarul Rovana Plumb a exprimat, sâmbătă, convingerea că Viorica Dăncilă va fi un lider foarte bun şi sub conducerea acesteia, PSD îşi va recăpăta credibilitatea în faţa cetăţenilor."Eu o cunosc pe doamna preşedinte de 20 de ani, sunt convinsă că PSD sub conducerea doamnei preşedinte Dăncilă şi a întregii echipe de conducere îşi va recăpăta credibilitatea în faţa cetăţenilor (...). Cu siguranţă va fi un lider foarte bun", a spus Rovana Plumb.Întrebată de jurnalişti dacă Dăncilă va fi un lider al PSD mai bun decât Liviu Dragnea, Rovana Plumb a spus că fiecare are un stil propriu de a conduce."Toţi suntem oameni, dar suntem diferiţi. Cu siguranţă, fiecare are propria abordare şi propriul stil de conducere", a adăugat Plumb. AGERPRES/(A - autor: Cornelia Dumitru, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Daniela Juncu)