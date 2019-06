Ea a câștigat ”Bravo, ai stil!” 2019

15:10

Antonia a pozat complet goală pentru “Marie Claire”, o cunoscută revistă din România. Numărul publicației pentru iulie – august a fost lansat deja, iar artista a dat vestea fanilor ei despre decizia de a realiza un pictorial nud. Când a văzut imaginea, mama cântăreței i-a trimis imediat un mesaj public. Citește și: Alex Velea a dezvăluit […] The post Antonia a pozat complet goală! Ce mesaj i-a trimis mama ei când a văzut imaginea appeared first on Cancan.ro.