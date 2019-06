Cine este Elena, câștigătoarea ”Bravo, ai stil!” de la Kanal D

15:30

O tânără care făcea videochat a murit în timpul unui joc sexual. Hope Barden avea doar 21 de ani și s-a stins din viață în propria casă, în timp ce un bărbat de 45 de ani a urmărit live scenele înfiorătoare. Nu a sunat la Salvare. Acesta a fost condamnat apoi pentru un alt delict, […] The post Dezvăluirile videochatiste care face 5.500 de euro pe lună: ”Poate părea ca un film horror!” appeared first on Cancan.ro.