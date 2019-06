A murit la Spitalul Municipal din București, după șase săptămâni de la internare. NU a răspuns la resuscitare

15:50

Tragedie fără margini într-o familie cu 13 copii din județul Timiș. Studenta eminentă a celor doi părinți a murit într-un accident cumplit produs lângă Lugoj. Incidentul rutier s-a înregistrat în timp ce fata mergea la piață ca să vândă cartofi, iar tatăl ei se afla într-o altă mașină… la câțiva metri distanță în fața ei. […] The post O studentă eminentă a murit într-un accident produs lângă Lugoj. Fata are 12 frați și mergea să vândă cartofi în piață appeared first on Cancan.ro.