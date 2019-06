Cum arată Sala Palatului după Congresul PSD

10:20

Atunci când s-a dat „undă verde” pentru dezvoltarea start up-urilor în zonele defavorizate ale țării, viața câtorva sute de români, care au devenit beneficiarii acestor fonduri, s-a schimbat radical.Fie că vorbim despre o tânără pasionată de meseria ei - de bucătar, cofetar și patiser -, care astăzi are deja o afacere prosperă, după ce a învățat să facă planul de afaceri și a primit bani pentru a-și deschide propria firmă, fie că ne îndreptăm ateția către un tehnician dentar, deja foarte apreciat în meseria lui, care din luna august va avea propriul cabinet, fie că mergem în zone pe care astăzi le vedem înfloritoare, deși până mai ieri erau „sterpe” din punctul de vedere al dezvoltării micilor întreprinderi, toate aceste transformări sunt rezultate vizibile ale fondurilor europene, în ultimii doi ani. Antreprenorii devotați pasiunii lor primesc sprijin financiarUnul dintre aceste proiecte este „Start la Antreprenoriat în Nord-Est”. În cadrul acestui proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 viitorii întreprinzători au urmat gratuit cursuri de competențe antreprenoriale, apoi s-a lansat o competiție de planuri de afaceri la care s-au înscris 220 dintre participanții la cursuri. Acum, după ce s-a făcut departajarea conform criteriilor prestabilite, 45 de persoane așteaptă să primească banii pentru a porni afacerile. „Noi finanțăm fiecare start up cu aproximativ 30.000 de euro. Pentru cei mai mulți, banii aceștia sunt suficienți”, explică Ingrid Serenela Moldoveanu, managerul proiectului.”Ceea ce am observat este că persoanele care au venit către noi sunt în general cele care au lucrat mult timp într-un anumit domeniu, în fabrici mari, iar acum vor să-și dezvolte propriile inițiative. Avem astfel de exemple, mai ales în pelucrarea lemnului sau în pielărie. Poate cel mai bun proiect pe care-l finanțăm este al unei doamne de la Iași, finanțist de meserie, care a descoperit nevoia de terapie pentru copiii cu autism. Tratamentul este foarte scump, iar dânsa a gândit o activitate complementară pentru a obține bani și a-i ajuta pe cei care au nevoie de terapii. Firma va fi organizatoare de evenimente, iar fondurile obținute vor fi folosite pentru terapie. Este proiectul care a obținut cel mai mare punctaj. Planul de afaceri este foarte bine gândit, cu o echipă complexă, cu specializări multiple, pentru a susține activitatea”, mai spune managerul proiectului.În cadrul acestui proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 s-au oferit gratuit cursuri de competențe antreprenoriale, apoi s-a lansat o competiție de planuri de afaceri, pentru a fi selectate 45 de idei care vor primi finanțare. Dintre participanții la cursuri, 220 de persoane s-au înscris în concursul de proiecte, apoi s-a făcut departajarea, conform criteriilor prestabilite. Acum, 45 de persoane așteaptă să primească banii pentru a porni afacerile. „Noi finanțăm fiecare start up cu aproximativ 30.000 de euro. Pentru cei mai mulți, banii aceștia sunt suficienți”, mai spune managerul.Cei care primesc acest ajutor financiar pentru startul propriilor afaceri sunt și foarte responsabili, nu doar hotărâți să reușească. Banii se dau în două tranșe, prima fiind 75% din valoarea totală, iar a doua, de 25%, se obține doar după ce fiecare start up își dovedește eficiența. Dacă nu se poate dezvolta afacerea, cel care a primit banii trebuie să asigure, din fonduri proprii, echivalentul sumei, pentru a putea îndeplini condițiile prevăute în contractul care a stat la baza ajutorului.Un alt exemplu de succes este afacerea pornită de Alina Bulai, din Huși, beneficiar în cadrul proiectului POCU „Servicii integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși”. „Am început afacerea în decembrie 2018, iar clienții sunt mulțumiți, pentru că am adus ceva nou în orașul nostru. Facem prăjituri și produse de patiserie de casă. Eu sunt bucătăreasă de meserie, dar pasiunea mea este pentru prăjituri. Am trei copii mici și le-am pregătit inclusiv desertul în casă. De aici a pornit ideea de a deschide propria patiserie. Rețetele mele sunt ușor adaptate, îmbunătățite. Le-am făcut pe gustul meu, iar oamenii le apreciază. Lucrez împreună cu o angajată acum, dar deja mă gândesc să mă dezvolt, în viitor. Nu aș fi putut deschide această afacere dacă nu ar fi existat acest proiect, pentru că nu aveam putere financiară. Mi-ar fi fost foarte greu să fac această firmă, dacă nu aș fi avut susținerea echipei de management, de la care am învățat foarte mult”, povestește, emoționată, Alina.Prin acest proiect POCU vor fi finanțate nouă persoane din grupuri vulnerabile, pentru a-și porni propriul business de succes, iar fiecare nouă afacere are cel puțin un angajat, din aceeași comunitate. Până în prezent, 60 de persoane au beneficiat de formare, urmând cursuri de Competențe antreprenoriale. POCU finanțează afaceri de viitorPrin intermediul altui proiect, cofinanțat tot prin POCU, beneficiarii primesc 40.000 de euro pentru start up-uri. „Am aflat de la prieteni de această oportunitate. Lucrez deja de trei ani ca tehnician dentar. Am absolvit Facultatea de Tehnică Dentară din Repulica Moldova, pentru că eu sunt din regiunea Bălți. Apoi mi-am echivalat imediat studiile la București. În România am făcut și Facultatea de Drept, dar mie îmi plac mai mult dinții... Tehnica dentară este o artă și sunt foarte mulți cei care au nevoie de noi. Sunt câțiva medici care vor să lucreze exclusiv cu mine, la Iași. Le place foarte mult ceea ce fac eu. În acest proiect am învățat să scriu un plan de afaceri, iar cel mai târziu în luna august voi deschide propriul cabinet de tehnică dentară. Vreau să mai angajez doi specialiști care să lucreze cu mine, pentru că eu cred că vom avea foarte mulți clienți de la început, ținând cont de faptul că în ultima lună a verii vin foarte mulți români acasă și vor să-și repare aici dantura”, ne-a spus Andrei Banaru, beneficiar al proiectului „Școala de Antreprenoriat – România Start Up Plus în regiunea Nord-Est”.Daniel Nicolae Ciofu îi este coleg în proiect și are o experiență profesională total diferită, dar se așteaptă la același succes în ceea ce va întreprinde. „Consider acest proiect o oportunitate pentru mine și pentru familia mea, pentru că una este să pleci de la zero și alta e să pleci cu un ajutor la care ajungi cu mare greutate dacă nu ai finanțarea asigurată. Am învățat foarte multe lucruri pe care nici nu le bănuiam și pentru care mi-ar fi trebuit foarte mult timp și foarte mulți bani”, relatează el. Daniel este psiholog de profesie și are 49 de ani.„Am hotărât că este momentul să pornesc pe propriul drum. Businessul meu constă în servicii de izolații cu spumă poliuretanică, printr-o instalație mobilă, care să se poată deplasa oriunde, pentru lucrări. Am plecat de la o suferință personală: am construit o casă, am făcut izolație la acoperiș, iar atunci când a venit prima vară, am constatat că etajul nu mai conta, pentru că mureai de cald. Iar când a venit prima iarnă, la fel, etajul nu mai conta, pentru că mureai de frig... apoi am înțeles ce trebuia să fac de la început pentru a nu ajunge în această situație, iar acum voi transforma propria experiență în afacere, pentru a-i ajuta și pe alții”, a completat Daniel, care are deja experiență și în acest domeniu, după ce a lucrat mai mulți ani cu fratele lui, care are firmă de construcții.Firma va oferi și consultanță pentru cei care vor să construiască și va avea sediul la Vaslui, dar echipa se va putea deplasa în toată țara, pentru lucrări de izolații. Un lucru important este că start up-ul va avea cel puțin patru angajați, din această regiune.Acest proiect POCU finanțează 43 de firme noi, după ce 337 de persoane au participat la cursurile de competențe antreprenoriale. Chiar dacă nu toți cei care fac aceste cursuri de formare profesională devin imediat antreprenori, foarte mulți dintre ei își folosesc mai tarziu cunoștințele dobândite în aceste programe. Avantajați sunt și cei care au deja diplome de formator, iar după absolvirea noilor cursuri pot fi angajați în cadrul altor proiete cofinanțate din fonduri europene. Mulți dintre ei își vor putea deschide propriile firme în viitor, când se vor ivi alte oportunități.Context:Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene, “Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.money.ro, în cadrul proiectului „Descoperă Programul Operațional Capital Uman” (cod MySMIS 125486), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.