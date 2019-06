INSTASPORT // FOTO Riccardo Piscitelli, noul portar al lui Dinamo, pozează romantic alături de iubita sa și e amic cu Szczesny

23:20

Răzvan Lucescu va avea la Al Hilal 3,5 milioane de euro pe an și va deveni al doilea cel mai bine plătit antrenor român, după Cosmin Olăroiu, care are un contract uluitor în China: 5,7 milioane de euro.Lucescu a lăsat PAOK Salonic pentru a semna în Arabia Saudită cu cel mai bogat club din zona Golfului, Al Hilal.A fost atras de o ofertă salarială impresionantă: 4 milioane de dolari pe an, ceea ce înseamnă în jur de 3,5 milioane de euro. ...