DINAMO // VIDEO EXCLUSIV Kevin Bru, fără secrete în fața fanilor: „Văd și creez culoare, sunt cu matematica” + ce a spus despre Gheorghe Hagi și Ionuț Negoiță

11:20

Bogdan Gavrilă (27 de ani), liber de contract în acest moment, a povestit la GSP Live o întâmplare de anul trecut de când juca la Poli Iași și doctorii l-au operat degeaba. „Clavicula s-a sudat, dar am căzut la un antrenament și iar m-am operat. Încă am o tijă acolo. Acum e ok.La Iași m-am lovit a doua oară. Atunci m-am operat din nou. Operația n-a reușit și am rămas cu tija. O să vă spun povestea, e tragi-comică. ...