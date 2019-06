Premieră istorică! Donald Trump a ajuns în Coreea de Nord și s-a întâlnit cu Kim Jong Un. Ce au discutat VIDEO

21:10

Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazăre, a anunțat, sâmbătă, după vizita la Penitenciarul Rahova, că solicitarea fostului primar de a-și petrece ziua de naștere, care e pe 5 iulie, cu familia a fost aprobată, astfel că vor sta cu toții la masă atunci. "Face aceleași lucruri în fiecare zi, că astea sunt condițiile. E bine. […]