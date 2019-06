Tânăra ucisă cu bestialitate lângă București a lucrat pentru Guvernul României: ”A fost consiliera mea!”

22:50

Carmen, fosta soție a lui Ionuț Negoiță, punctează din nou la impresia artistică. (Cel mai bine platit job din București) Zilele trecute, femeia care i-a dăruit doi copii finanțatorului de la Dinamo București și-a făcut apariția la o piscină din Capitală, unde și-a etalat formele, dar și impresionantele tatuaje. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă […] The post Fosta soție a patronului lui Dinamo și-a etalat formele și tatuajele la piscină! appeared first on Cancan.ro.