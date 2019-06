Primele imagini de la înmormântarea tinerei ucise în Bragadiru. Cum au îmbrăcat-o părinții pe Manuela Mustăţea

06:20

Începem luna iulie cu atmosferă autentică de vară. Soare şi temperaturi pe măsura lunii lui ''cuptor". Pentru primele 3 zile, vremea va deveni cãlduroasã, chiar caniculară în zonele de câmpie şi podiş, unde şi disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori […]