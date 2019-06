Betty Salam, însărcinată pentru a doua oară!? Dezvăluirea făcută azi: “Mai fac o fată”

10:00

Luni, 1 iulie, candidații înscriși la BAC 2019 vor susține proba scrisă la Limba și literatura română și cu toții speră ca subiectele pe care le vor găsi pe varianta de examen să fie dintre cele pe care le-au învățat cel mai bine. În rândurile de mai jos, veți găsi modele de subiecte care au […] The post Ce pică la BAC 1 iulie 2019. Subiecte la Limba şi literatura română, EDU.RO appeared first on Cancan.ro.