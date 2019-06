Sibiu: Concursul de muzică uşoară şi recital al invitaţilor la Hermannstadtfest

Concursul de muzică uşoară care a avut loc sâmbătă, în a doua zi a Festivalului internaţional de muzică Hermannstadtfest - ediţia a VII-a, a reunit peste 60 de copii şi adolescenţi care au vrut să-şi demonstreze talentul.Concurenţii au intrat în competiţie în funcţie de categoria de vârstă din care au făcut parte: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-15 ani, 16-22 ani. La concursul de muzică uşoară au participat şi concurenţi din Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina.Tot sâmbătă s-a desfăşurat şi secţiunea specială "Mini Hermannstadtfest", la care copii cu vârsta până în şase ani, care au avut fraţi mai mari în concurs, au cântat şi au dansat.A doua seară a festivalului s-a încheiat cu recitaluri susţinute de câştigători ai altor ediţii ale festivalului, dar şi de doi artişti care au fost membri ai juriului - Codruţ Croitoru şi Luminiţa Anghel. Dominique Simionescu, laureata ediţiei din 2018 a Hermannstadtfest, a cântat cu Luminiţa Anghel, în duet, două melodii din repertoriul artistei.Luminiţa Anghel a declarat, la finalul celei de-a doua zile de concurs, că a fost încântată de propunerea de a participa la festival, nu doar ca membru al juriului, ci şi ca protagonist al secţiunii "Portret de artist"."Nu ştiam că există o astfel de secţiune, Portret de artist, şi am fost fericită când am aflat că imediat după ce pe site-ul manifestării au fost anunţate melodiile din repertoriul meu care intră în concurs, în primele minute au fost deja luate de copii. Eu merg mereu prin ţară la festivaluri de acest gen, fac parte din jurii şi întâlnesc aproape aceiaşi copii care participă, dorind să aibă un CV impresionant şi cât mai multe premii. Aici, la Sibiu, în aceste două zile, am întâlnit copii care au cântat bine şi piesele mele, şi piesele altor cântăreţi. Mi-a plăcut atmosfera prietenească, faptul că totul a fost foarte bine pus la punct, în cele mai mici detalii, astfel încât munca de jurat a fost mai puţin istovitoare decât la alte festivaluri. E meritul organizatorilor", a declarat pentru AGERPRES artista Luminiţa Anghel.Ea a adăugat că părinţii ar trebui să fie atenţi dacă un copil este talentat într-un domeniu şi dacă poate face performanţă, iar profesorii trebuie să fie conştienţi că nu orice copil poate fi pregătit la fel, după aceleaşi tehnici, pentru că pe lângă talent, copilul are personalitatea lui."Pe copii îi sfătuiesc să-şi urmeze visul, să fie muncitori, modeşti, să asculte poveţele celor mai experimentaţi şi să înţeleagă că un premiu pe care nu îl ai în palmares nu e o tragedie. Spun asta din proprie experienţă, pentru că în tinereţe şi eu am participat la festivaluri la care nu am câştigat nimic sau nu am câştigat premiul cel mare. Succesul constă în a te ambiţiona şi a merge mai departe, pentru a le demonstra celorlalţi că poţi mai mult", a spus Luminiţa Anghel.Duminică are loc festivitatea de premiere. Premiile acordate de juriu cuprind următoarele categorii: Trofeu pentru fiecare dintre secţiuni; Trofeu internaţional; Premiul I cu excelenţă Hermannstadtfest; Premiul I cu excelenţă Luminiţa Anghel; Premiul I cu excelenţă Viorel Gavrilă; Premiul I cu excelenţă pentru cea mai bună interpretare a unui cântec românesc; Premiul I cu excelenţă pentru cea mai bună interpretare a unei doine. Se mai acordă Premiul I, II, III - câte unul pentru fiecare secţiune la fiecare categorie de vârstă, menţiuni - câte două pentru fiecare categorie de vârstă, premii speciale.Manifestarea este organizată de Asociaţia Domy Music Star Sibiu, Palatul Copiilor Sibiu şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu - Departamentul Mass Media - Radio Trinitas Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Sibiu.AGERPRES este partener media al Hermannstadtfest. AGERPRES/(AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)

