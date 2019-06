Karmen, mărturisiri noi despre soțul ei, Bogdan Clăpescu: “Este o chestie ciudată, e genul acela de dragoste care…”

10:00

A fost prins criminalul tinerei din cartierul rezidenţial de lângă București! Individul îi era amic Manuelei şi a omorât-o pentru a-i fura maşina de 150.000 de euro. Nu a putut să pornească mașina pentru că funcţiona cu recunoaştere facială. Suspectul a avut şi-un complice: chiar tânărul angajat de victimă să îi plimbe căţelul. Împreună, au […]