Frans Timmermans, favorit la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene (surse Reuters)

15:50

Premierul Viorica Dăncilă a fost felicitată duminică, într-o postare pe Twitter, de noua lideră a Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (SD) din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez, pentru alegerea în funcţia de preşedinte al PSD la congresul formaţiunii de sâmbătă."Felicitări @VDancila_PM pentru alegerea ta ca preşedinte al PSD!", se menţionează în postarea pe Twitter de pe contul grupului S&D. Congratulations @VDancila_PM on your election as president of @psdbiroupresa! Happy to see another woman leader in our social democratic family. We will continue our cooperation together to build a more progressive and social Europe