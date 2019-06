Caz șocant în Suceava! Tânăr de 24 de ani, omorât de un adolescent lângă casa unui preot

11:10

Surpriză în familia numeroasă a postului de televiziune Kanal D România! Una dintre vedetele trustului a anunțat că este însărcinată și a făcut deja publice primele imagini cu burtica de gravidă, care i-a crescut destul de mult. Ea a păstrat sarcina secretă în primele luni, iar acum a decis împreună cu tatăl copilului că e […] The post Surpriză la Kanal D România: vedeta postului a anunțat că este însărcinată. Cine e tatăl copilului appeared first on Cancan.ro.