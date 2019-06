Sudan: Cinci protestatari şi-au pierdut viaţa în cursul manifestaţiilor masive

21:00

România a performat la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, cu rezultate mai bune decât aşteptările, demonstrând că nu are nicio problemă să fie "în capul mesei", a declarat, duminică, pentru AGERPRES, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba."Ca şi Preşedinţie, cel mai important lucru este că am performat. Eu cred că avem rezultate mai bune chiar şi decât aşteptările noastre, nu vorbim despre aşteptările celorlalţi. Acest lucru a fost recunoscut. Să nu uităm că în ultimele două zile avem o avalanşă de recunoaşteri din partea familiilor europene, liderii Consiliului European, comisari, preşedinţi de comisii, avem o pleiadă de felicitări pentru Preşedinţia română. A fost caracterizată ca fiind o Preşedinţie energică, combativă şi cu rezultate şi cred că acest lucru este cel mai important. Să nu uităm că prin ceea ce am reuşit să facem vom influenţa viitorul Europei şi mai ales percepţia cetăţeanului european despre Europa", a afirmat George Ciamba.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a menţionat mai multe obiective reuşite de România, Directiva privind gazele naturale, reglementările privind combaterea dezinformării, dar şi concluziile Consiliului Afaceri Externe privind angajamentul UE faţă de cooperarea regională în zona Mării Negre, menţionând că s-au făcut multe lucruri şi în domeniile digitalizării şi pieţei unice."Preşedinţia României a făcut foarte multe lucruri şi pe subiecte nelegislative, pe consilii informale, pe evenimente pe care le-a organizat, pe consiliere instituţională", a adăugat Ciamba.Ministrul a subliniat că Preşedinţia României la Consiliul UE are "un palmares foarte bun pe partea strategică"."Cred că am reuşit să trecem şi lucruri foarte variate, de exemplu creşterea personalului Pazei de Coastă FRONTEX la 10.000 de persoane, o chestiune foarte importantă. Social, am făcut destul multe, am reuşit punerea pe picioare şi înfiinţarea Agenţiei Europene a Muncii în timpul mandatului nostru. (...) Am reuşit să avem o reglementare foarte clară vizavi de interdicţia partidelor politice de a folosi datele personale care au fost colectate în scop comercial, un lucru foarte important. Este o Preşedinţie foarte bună, faptul că am avut un summit de succes la Sibiu, faptul că am avut alegeri europene care au avut un rezultat pozitiv. Nu mai putem vorbi, cum vorbeam la începutul anului, despre pericole şi lucruri care se pot întâmpla rău în Europa. A contat mult şi să adoptăm o agendă strategică mai ambiţioasă. În rest, pe fiecare domeniu, fiecare ministru, fiecare înalt funcţionar poate să explice pe domeniul de competenţă ceea ce s-a făcut", a adăugat Ciamba.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene s-a referit şi la acţiunile Preşedinţiei României privind Brexit-ul."Am reuşit să pregătim Europa pentru orice şoc ar veni în cazul unui Brexit, mă refer la ieşirea Marii Britanii fără acord, mă refer la orice şoc. Faptul că toată legislaţia europeană este deja adoptată cred că este un punct foarte important pentru UE, chiar dacă termenul nu mai este în Preşedinţia României, ci în preşedinţia care vine - Preşedinţia Finlandei, practic nu mai este nimic de făcut, s-a făcut tot ce trebuia făcut astfel încât să protejăm UE de efectele unei ieşiri fără acord, să fie pus în practică şi legiferat, deci aceasta a fost preocuparea Preşedinţiei noastre. Chiar dacă nu am avut un Brexit, noi am fost tot timpul cu fantoma Brexit-ului lângă noi şi acesta a fost un lucru care ne-a ghidat acţiunea", a mai spus acesta.George Ciamba a punctat că a fost "o Preşedinţie nu foarte simplă", adăugând că au existat şi situaţii tensionate."Am avut şi situaţii mai tensionate când a fost vorba de anumite legislaţii în care interesele erau foarte mari. A fost foarte bine că am reuşit să le depăşim şi cred că asta arată capacitatea noastră administrativă, arată, în acelaşi timp, că România a demonstrat că poate şi că nu are nicio problemă să fie în capul mesei şi să îşi pună iscusinţa şi îndemânarea să realizeze lucruri pe care alte preşedinţii nu le-au făcut. În acelaşi timp, am demonstrat importanţa a ceea ce înseamnă neutralitatea", a conchis ministrul delegat pentru Afaceri Europene.România a deţinut, pentru prima dată de la aderarea la UE, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)