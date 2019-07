Ziua muzicilor militare

06:00

Nume importante şi interpreţi ai tinerei generaţii din Statele Unite ale Americii şi Europa vor evolua, de luni până duminică, în concerte live în Piaţa "George Enescu", în cadrul Bucharest Jazz Festival.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, evenimentul, organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB, va include o serie de evenimente conexe şi un nou concurs de jazz.Printre artiştii ediţiei se numără trupa CALI Quartet, care va prezenta un proiect relativ recent pe scena jazzului românesc ce împrospătează jazzul autohton prin lucrări originale de jazz fusion, cu influenţe R&B, soul, swing şi ritmuri africane şi orientale. Trompetistul Sebastian Burneci prezintă pe scena Bucharest Jazz Festival proiectul "Unspoken", lansat în noiembrie 2018, în cadrul festivalului RadiRo, alături de Orchestra de Cameră Radio, dirijată de Simona Strungaru, precizează sursa citată.De asemenea, Toma Dimitriu Quartet se află pentru a doua oară la Bucureşti, pentru un concert de jazz efervescent la saxofon, pian, contrabas şi baterie, ce va avea loc pe 4 iulie, iar pianistul Johnny Bica prezintă în aceeaşi zi, pe scena mare, albumul său de debut - "The Real Vibrations".O colaborare interesantă în lineup-ul ediţiei din acest an este cea dintre trompetistul rus Alex Sipiagin, prezent pentru prima dată la Bucureşti, şi Bucharest Jazz Orchestra.Pe 5 iulie, de la ora 20,00, una dintre noile senzaţii ale jazzului european - Camille Bertault - aduce la Bucureşti muzica noului său album, "Pas de geant", în timp ce jazzul manouche se aude la Bucharest Jazz Festival în concertul susţinut de Cvartetul Florin Niculescu de pe 6 iulie.În ultima zi de festival, pe 7 iulie, cultura hip hop şi sensibilitatea jazzului se combină într-un concert susţinut de trupa Em4ncipation împreună cu rapper-ul Yah Supreme.Concursul festivalului din acest an se numeşte New Jazz Players şi este dedicat tinerilor instrumentişti şi cântăreţi de jazz. Finala New Jazz Players este inclusă în programul de seară de la clubul festivalului.Între 2 şi 5 iulie, după concertele din Piaţa "George Enescu", Bucharest Jazz Festival se mută la ARCUB, unde se desfăşoară, începând cu ora 23,00, mini-recitalurile finaliştilor New Jazz Players.Zilele de festival se încheie cu un live jam session la clubul festivalului de la ARCUB, artiştii Bucharest Jazz Festival şi muzicienii prezenţi fiind invitaţi la sesiuni de improvizaţii de jazz.În acest an, band-ul de la clubul festivalului se numeşte TRIOM, urmând a acompania finaliştii concursului New Jazz Players şi va conduce jam session-urile de la ARCUB.De marţi până duminică (2 - 7 iulie), publicul Bucharest Jazz Festival este invitat zilnic la Gabroveni Jazz Club, unde au loc zilnic, de la ora 12,00, conferinţe şi workshop-uri cu artişti şi jurnalişti români şi străini.Din agenda clubului festivalului, de la ARCUB, face parte un workshop pe tema originalităţii în improvizaţie cu trompetistul rus Alex Sipiagin, workshop-ul "Play Like a Band" susţinut de trupa Em4ncipation şi o conferinţă cu omul de radio new yorkez Simon Rentner despre noii trendsetteri în muzica de jazz, despre jurnalism muzical şi despre noile direcţii ale jazzului de secol XXI. AGERPRES/(AS - editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Bucharest Jazz Festival / Facebook