Summitul UE a fost suspendat după ce liderii europeni nu au putut ajunge la un acord privind desemnarea principalelor funcții de la Bruxelles

Șase suburbii ale orașului mexican Guadalajara au fost acoperite de un strat gros de gheață după o furtună violentă, transmite BBC. În câteva locuri grosimea stratului de gheață a ajuns la 1,5 metri. În unele cazuri, mașinile au fost îngropate pe jumătate în stratul de gheață. A general view of the damage due the accumulation […]