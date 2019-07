Organizaţia Salvaţi Copiii: 28% dintre copiii români încearcă produse de tutun înainte să împlinească 10 ani

11:00

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a declarat luni, după ce şedinţa plenului CSM a fost suspendată din lipsă de cvorum, că tensiunile din Consiliul Superior al Magistraturii sunt mai vechi şi se agravează, susţinând că nu are de gând să tolereze "agresivitatea sau a se spune altceva decât este în realitate"."Am venit să am de unde să mă întorc. (...) La prima întâlnire a plenului la care eu am participat, m-aţi întrebat ce sunt cu tensiunile astea. În realitate, tensiunile am înţeles că au existat cu multă vreme înainte de participarea mea la prima şedinţă CSM şi, după cum aţi observat, nu numai continuă, dar se agravează. Eu fac apel la preşedintele CSM, pentru că este rolul preşedintelui, de a încerca să găsească consens şi să ieşim din acest impas. (...) Din punctul meu de vedere, îi asigur că ministrul Justiţiei va fi un partener de dialog, cu rugămintea, pe care am spus-o şi în scris, am spus-o de nenumărate ori în toate aceste discuţii cu doamna preşedintă CSM, să existe acest calendar care să cuprindă o zi şi o oră şi o ordine de zi, astfel încât asemenea situaţii să nu mai aibă loc. Am un sentiment de mâhnire. Este regretabil, pentru că, până la urmă, CSM este garantul independenţei Justiţiei. Eu sper ca acest rol să fie exercitat în continuare şi îmi cer eu scuze pentru şedinţa pe care aţi văzut-o", le-a spus Birchall jurnaliştilor, după încheierea şedinţei CSM.Întrebată dacă există tensiuni între ea şi preşedintele CSM, Lia Savonea, Birchall a precizat: "Vreau să vă spun că nu prea înţeleg tonalitatea asta de agresivitate. În continuare, eu sunt dispusă să las tot ce a fost din trecut şi orice discuţie, dacă pot să o numesc, cu ghilimelele de rigoare, într-o conotaţie negativă. I-am spus şi doamnei preşedinte că, pentru mine, colaborarea instituţională este absolut normală, firească, ne putem sfătui oricând, în mine are un partener de dialog, dar agresivitatea şi a se spune altceva decât este în realitate sunt lucruri pe care eu nu am de gând să le tolerez. Vă aduceţi aminte că, şi data trecută, se spunea că Ana Birchall boicotează, când eu duminică vorbisem cu doamna preşedinte spunându-i că am şedinţă de Guvern şi a spus că nu e niciun fel de problemă, după care a fost tot scandalul public. (...) Din punctul meu de vedere nu trebuie să fie niciun fel de neînţelegeri. (...) Dacă au fost aceste neînţelegeri şi din partea mea, deşi instituţional nu cred că am dat curs unor asemenea situaţii, i-am spus şi doamnei preşedinte că nu este normal să văd în presă comunicare instituţională înainte să fie înregistrată la minister. (...) Nu este în regulă. (...) Nu e o şedinţă a CSM de care să fim mândri şi îmi cer iertare pentru acest lucru".Lucrările şedinţei plenului CSM de luni au fost amânate pentru a treia oară din lipsă de cvorum.Plenul CSM avea pe ordinea de zi validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea în funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).Săptămâna trecută, şapte magistraţi din CSM au boicotat şedinţa plenului, solicitând amânarea luării unor decizii în ceea ce priveşte SIIJ, pe motiv că trebuie aşteptată publicarea rapoartelor GRECO şi al Comisiei de la Veneţia, precum şi organizarea unei dezbateri publice asupra activităţii secţiei. AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)