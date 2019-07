BAC 2019. Rezolvarea subiectelor la Limba și literatura română. Bacovia sau Blaga la Real și Arghezi sau Barbu la Uman

06:20

Astăzi, 1 iulie 2019, începe sesiunea scrisă de la Bacalaureat 2019. Elevii de clasa a 12-a vor susține proba la Limba și literatura română. Calendarul de Bacalaureat 2019 prevede că absolvenții de liceu susțin până pe 11 iunie Competențele digitale, iar pe 12-13 iunie sunt examenele orale de limbă străină. În imaginile de mai jos, […]