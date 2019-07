Ăsta e secretul lui Pepe și al Ozanei Barabancea: ”Sunt șanse foarte mari să…”

12:40

Andreea Marin este foarte mândră de fiica ei, Violeta, care a devenit o adevărată domnișoară. În vârstă de 11 ani, mama ei o descrie ca fiind “năstrușnică sensibilă, energică, isteață foc, cu o imaginație debordantă, matură și copil”. Vedeta a făcut un pictorial alături de Violeta și a povestit cum a ajuns acasă, udă din […] The post Violeta, fiica Andreei Marin, s-a aruncat îmbrăcată în apă. De ce a făcut asta: “A venit udă din cap până în picioare” appeared first on Cancan.ro.