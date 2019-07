Parchetul militar anunţă oficial: Am declinat dosarul 10 August către DIICOT

17:50

Fără „The Art of the Deal” (1987) sau „The Art of the Comeback” (1997) sau „Time to Get Tough: Making America #1 Again” (2011) - am citat cele mai importante titluri din „opera” lui Trump – ar fi greu dacă nu imposibil de înţeles tranzacţionismul frenetic al actualului preşedinte al Americii. Zilele trecute, la summitul G20 de la Osaka, Donald J. Trump, a fost cel mai în ton cu noua eră a Japoniei, Reiwa – era armoniei. Idem, imediat după, la întâlnirea cu Kim Jong Un. De unde atâta calm la nest...