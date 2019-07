UPDATE Afganistan: Atac al talibanilor la Kabul soldat cu cel puţin şase morţi şi 84 de răniţi

19:10

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a declarat luni, în urma comunicatului remis de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) referitor la existenţa unei diferenţe nejustificate de 2,7 milioane lei între averea dobândită şi veniturile realizate de edil, că suma reprezintă un împrumut declarat, acordat unui om de afaceri pentru achiziţionarea unui trust de presă cu bani proveniţi dintr-o donaţie de 1,5 milioane euro primită de la mama sa, astfel că nu are ce să îşi reproşeze.Primarul a susţinut, într-o conferinţă de presă, că nu a primit raportul ANI şi că a aflat din presă despre acuzaţiile care i se aduc."Am primit un mesaj din care reiese faptul că ANI mi-a făcut un raport în baza unei lucrări începute în 17.02.2015, cu privire la o diferenţă de aproximativ 500.000 euro, sumă pe care am declarat-o în declaraţia de avere ca fiind împrumut acordat de către mine - declarat în 2017, în momentul în care am revenit în funcţia de primar al municipiului Baia Mare sau am revenit în exercitarea funcţiei -, sumă pe care am împrumutat-o unui domn cu numele Şpan Cristian. (...) În 2013, respectivul domn Şpan achiziţionează trustul de presă Emaramureş, aşa cum reiese şi din declaraţia dată în faţa instanţei, din bani pe care i-am furnizat eu pe baza unui precontract, precontract pe care îl au şi cei de la ANI, şi cei de la DNA, îl are toată lumea, e public. Şi s-a acordat pe parcursul anilor 2013 până în 2015 o sumă de 500.000 euro, respectiv suma despre care se vorbeşte în acest comunicat, raport ANI pe care eu nu l-am văzut. Această sumă a fost acordată cu scopul de a obţine, ulterior, deci a fost acordată în avans pentru a cumpăra servicii media. În precontract apare foarte clar obligaţia de a furniza servicii media; dacă nu se pot acorda servicii media la nivelul acestor sume, se compensează cu acţiuni la societatea Emaramureş, iar, dacă nici aceste lucruri nu se întâmplă, se transformă într-un împrumut dintre Cătălin Cherecheş, respectiv persoana fizică Şpan Cristian, care a achiziţionat trustul Emaramureş", a explicat Cherecheş.Primarul spune că, odată revenit în funcţie, a menţionat în declaraţia de avere împrumutul respectiv, iar omul de afaceri a sesizat ANI în legătură cu acest aspect.Cătălin Cherecheş consideră că acţiunea ANI reprezintă "o manoperă" prin care "DNA încearcă să-şi acopere anumite ilegalităţi pe care le-a făcut" în dosarul penal în care a fost arestat preventiv."Bineînţeles că este o vulnerabilitate a DNA şi a ANI. Prin această manoperă realizată de către ANI, DNA încearcă să-şi acopere anumite ilegalităţi pe care le-a făcut în dosarul penal în care am fost arestat preventiv. Bineînţeles că toate aceste entităţi, ANI, DNA şi altele sunt în subordinea sau sub controlul unor personaje care conduc alte instituţii, tot cu trei iniţiale", a declarat primarul.Cherecheş a explicat că nu a depus la dosarul de evaluare al ANI punctul său de vedere deoarece nu i s-au comunicat acuzaţiile ce i se aduc.Primarul spune că există toate justificările în legătură cu acel împrumut şi că nu are ce să îşi reproşeze, cu excepţia faptului că s-a întors în ţară după terminarea facultăţii."Nu am nimic ce să îmi reproşez, există toate justificările. Ceea ce pot să îmi reproşez este un singur lucru: că m-am întors în România în 2002, după ce am terminat facultatea la Viena. Dacă aş lua-o de la zero, în viaţa mea nu m-aş mai întoarce în această ţară", a concluzionat Cherecheş.Agenţia Naţională de Integritate a anunţat, luni, că a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 2,7 milioane lei, între averea dobândită şi veniturile realizate de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş."Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 2.741.026,318 lei între averea dobândită şi veniturile realizate de către Cherecheş Cătălin, primar al municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, în perioada 26 iunie 2012 - 31 decembrie 2017. Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei de către Cherecheş Cătălin", se arată într-un comunicat al ANI.ANI mai spune că, întrucât în declaraţiile de avere din data de 17 iulie 2017 (rectificată) şi 15 iunie 2018 Cătălin Cherecheş a declarat informaţii neconforme cu realitatea, în speţă un împrumut de 500.000 euro acordat în nume personal (în anul 2016), inspectorii de integritate au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 35, alin. Cătălin Cherecheş a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum şi despre existenţa diferenţelor semnificative, se afirmă în comunicatul ANI.Instituţia a mai menţionat că primarul din Baia Mare nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în acest sens şi precizează că i-a transmis edilului şase solicitări de a prezenta date sau informaţii relevante.