Frații din Argeș acuzați că l-au omorât în bătaie pe afaceristul Cătălin Plăiașu nu vor să fie arestați

Tily Niculae se luptă de ani de zile cu psoriazisul, iar durerile sunt foarte mari, după cum a declarat și ea în urmă cu ceva timp. Acum, actrița se confruntă din nou cu probleme. „Mă scoate din sărite psoriazisul și am fugit la mare. În speranța că o să se mai amelioreze am încercat să […]