Cum a murit sora lui Gigi Becali

16:00

O eclipsă totală de Soare va avea loc marţi, 2 iulie, fiind cel de-al XII-a fenomen astrologic de acest tip din secolul al XXI-lea. Vizibilitatea sa maximă va fi în America de Sud. Mai clar, în data de 2 iulie, Luna se va deplasa între Pământ și Soare, pe aceeași axă, generând o eclipsă. Oculația […] The post Eclipsa de Soare 2 iulie 2019. La ce ora are loc Eclipsa appeared first on Cancan.ro.