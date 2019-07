Anca Pandrea și Horia Moculescu primesc o pensie rușinoasă. Abia se descurcă cu banii

16:50

Un avion de pasageri cu 152 de oameni la bord a reușit să aterizeze, după ce a întâmpinat mari problem, din cauza unei anvelope. Aeronaca a aterizat forțat pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Pasagerii şi membrii echipajului au fost evacuaţi din aeronavă. Autorităţile israeliene vor deschide o investigaţie în acest caz.