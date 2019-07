Pe Broadway se pregătește un musical inspirat de viaţa cântăreţului Neil Diamond

Coloana sonoră va cuprinde piese ale lui Diamond precum „If You Know What I Mean”, „Longfellow Serenade”, „America” şi „Yesterday’s Songs”. Anul trecut, Neil Diamond a anunţat că renunţă să mai concerteze după ce a fost diagnosticat cu Parkinson.

