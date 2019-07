TAROM, cuibul unui grup infracțional organizat? Procurorii ridică documente

17:00

Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara al Directiei Nationale Anticoruptie si al Politiei Judetului Constanta, trebuie sa execute o condamnare totala de 9 ani de inchisoare, dupa ce a fost condamnat definitiv in doua dosare: la 8 ani de inchisoare, respectiv 5 ani de inchisoare. Decizia a fost data de Curtea de Apel Constanta. In ambele dosare este vorba de scurgeri de informatii din anchetele DNA si de faptul ca fostul politist ii avertiza pe cei vizati de anchete ca sunt monitorizati de procurorii anticoruptie. Magistratii au motivat sporul de pedeapsa "avand in vedere natura infractiunilor savarsite, impactul activitatii infractionale a condamnatului in ceea ce priveste gestionarea dosarelor de urmarire penala in care se efectuau cercetari, dar si faptul ca se observa o perseverenta infractionala a acestuia, care a luat contact in exercitiul functiunii de informatii pe care le-a transmis partilor din dosare". Fostul ofiter de politie a contestat aceasta decizie la Inalta Curte. Dosarul a fost inregistrat luni la aceasta instanta si urmeaza sa primeasca termen de judecata. Dan Emil Manolachi este in acest moment inchis la Penitenciarul Poarta Alba. Articolul integral pe ZIARE.COM