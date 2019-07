Flavia Mihășan, fotografiată în timp ce alăpta în public. Ce a spus vedeta despre aceste momente

20:00

Nicole Cherry este foarte fericită alături de Florin, băiatul cu care artista are o relație de un an de zile. Cei doi s-au mutat împreună de ceva timp și au planuri serioase de viitor. Chiar dacă gurile rele nu prea au crezut în relația celor doi, frumoasa aristă a demonstrat tuturor contrariul. Ori de câte […]