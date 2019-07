Componenţa Consiliului fiscal a fost validată de Comisiile pentru buget / Vosganian face recomandări

12:00

„În cadrul întâlnirii am avut discuţii constructive şi importante atât cu privire la relaţiile bilaterale, cât şi cu privire la agenda europeană a Republicii Moldova. Vizita are loc într-un context politic important pentru ambele ţări. România şi-a încheiat primul mandat al preşedinţiei la Consiliul UE. În acest sens, an adresat autorităţilor României felicitări. Vizita are loc la doar câteva săptămâni de la depăşirea crizei politice de la Chişinău şi de la învestirea Guvernului pe care îl condu...