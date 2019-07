Un cadavru a fost descoperit într-o grădină din Londra. Bărbatul ar fi căzut din avion

23:10

O fată de 12 ani a căzut, luni seara, de la etajul trei al unui bloc pe terasa unui magazin din Buzău. La sosirea echipajelor de intervenție, copila era conștientă, dar cu multiple traumatisme și a fost transportată la spital. Purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, George Crețu, a declarat că două echipaje au intervenit, […] The post O fată de 12 ani a căzut de la etajul trei pe terasa unui magazin din Buzău appeared first on Cancan.ro.