IŞMB: 13.030 de candidaţi prezenţi în Bucureşti la proba scrisă de Limba română din cadrul Bacalaureatului

Regizorul Pedro Almodovar, actorul Antonio Banderas şi cântăreaţa Jennifer Lopez se numără printre artiştii nominalizaţi la Premiile Imagen, care recompensează cele mai bune interpretări şi producţii "latino" din SUA, relatează marţi EFE.Fundaţia Imagen, care organizează aceste premii, a difuzat lista nominalizaţilor la cea de-a 34-a ediţie a evenimentului, care va avea loc în data de 10 august, la Hotel Beverly Wilshire din Beverly Hills (Los Angeles, SUA).''Dolor y gloria'', ''Monsters and Men'', ''He matado a mi marido!'' şi ''Instant Family'' îşi vor disputa premiul pentru cel mai bun film. În timp ce Pedro Almodovar (''Dolor y gloria''), Sean Anders (''Instant Family'') şi Reinaldo Marcus Green (''Monsters and Men'') au fost nominalizaţi la premiul pentru cel mai bun regizor.Jennifer Lopez (''Second Act'') alături de Jasmine Cephas Jones (''Monsters and Men''), Isabela Moner (''Instant Family'') şi Rosa Salazar (''Alita: Battle Angel'') au fost nominalizate la premiul pentru cea mai bună actriţă. În timp ce Antonio Banderas (''Dolor y gloria'') conduce lista candidaţilor la cel mai bun actor, pe care figurează de asemenea Joe Camareno (''Tin Holiday''), Andy Garcia (''Mamma Mia! Here We Go Again'') şi Anthony Ramos (''Monsters and Men'').La categoria televiziune, producţiile ''How To Get Away With Murder'', ''Magnum P.I.'', ''Manifest'', ''Pose'', ''Queen of the Southg şi ''Shades of Blue'' concurează la premiile Imagen pentru cel mai bun serial dramatic. În timp ce trofeele pentru cea mai bună comedie vor fi disputate de ''Abby's'', ''Brooklyn Nine-Nine'', ''Jane the Virgin'', ''On My Block'', ''One Day at a Time'' şi ''Superstore''.Alice Braga (''Queen of the South''), America Ferrera (''Superstore''), Diane Guerrero (''Doom Patrol''), Lela Loren (''Power''), Justina Machado (''One Day at a Time''), Gina Rodriguez (''Jane the Virgin'') şi Mj Rodriguez (''Pose'') sunt candidatele la premiile pentru cea mai bună actriţă de televiziune.În timp ce Gabriel Chavarria (''The Purge''), Jason Genao (''On My Block''), Jay Hernández (''Magnum P.I.''), Lin-Manuel Miranda (''Ducktales''), JD Pardo (''Mayans M.C.''), Jon Seda (''Chicago P.D.'') şi Diego Tinoco (''On My Block'') îşi vor disputa premiile pentru cel mai bun actor de televiziune.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)